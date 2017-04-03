Bahçelievler'de park halindeki iki araç yandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaparken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

39 TE 934 plakalı aracın sahibi Hüseyin Gencay, yaptığı açıklamada, gece ses duyması üzerine dışarıya baktığını ve aracının yandığını gördüğünü söyledi.

Yangını komşuların gördüğünü anlatan Gencay, "2 kişi burada doğalgaz borusunun üstüne lastik atmış, üstüne de bir şişe atıp aşağı kaçmışlar." dedi. Kundaklama ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.