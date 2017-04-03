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Bahçelievler'de park halindeki iki araç yandı

Çobançeşme Mahallesi Canım Sokak'ta park halindeki 39 TE 934 ile 34 LY 7637 plakalı otomobillerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

03.04.2017 - 05:24
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaparken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Bahçelievler'de park halindeki iki araç yandı

39 TE 934 plakalı aracın sahibi Hüseyin Gencay, yaptığı açıklamada, gece ses duyması üzerine dışarıya baktığını ve aracının yandığını gördüğünü söyledi.

Yangını komşuların gördüğünü anlatan Gencay, "2 kişi burada doğalgaz borusunun üstüne lastik atmış, üstüne de bir şişe atıp aşağı kaçmışlar." dedi. Kundaklama ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

Bahçelievler'de park halindeki iki araç yandı

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