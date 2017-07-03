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Bahçelievler'de Suriyeli grupların kavgası

Bahçelievler'de bir hafta önce Suriyeli iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı.

03.07.2017 - 00:18
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Olay, geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde Bahçelievler'de meydana geldi. Suriyeli iki grup iddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden sokakta birbirine girdi.

KAVGAYA KADINLAR DA KARIŞTI

Mahalleli, çocukların gözleri önünde yaşanan kavgayı ayırmaya çalışsa da başaralı olamadı; ancak polisin bölgeye ulaşmasıyla olay sonlanabildi. Kadınların da karıştığı kavgada iki kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

Suriyeli grupların kavgası kamerada İZLE

KAVGA ANI KAMERADA

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kavga anı ise bir amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. 

Görüntülerde, bir grup ortaya aldıkları adamı sopalarla dövüyor. Bu sırada bir kadının da adama vurduğu görülüyor.

TAŞLI SOPALI KAVGA

Kısa süre sonra dövülen adamın yakınları sokağa geliyor. Gruplar taşlı sopalı kavgaya tutuşuyor. Sokakta çocuklar ve çevredekiler panik yaşıyor. O anlarda tarafların ellerinde ve yerlerde bıçak olduğu da görülüyor.

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