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Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonu

Bahçelievler'de uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.

08.02.2017 - 12:47
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İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satan bir şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda Bahçelievler'de lüks bir sitedeki dairede ve sitenin otoparkındaki bir araçta uyuşturucu madde bulunduğu belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Yapılan aramalarda 11 kilo 217 gram kokain, 28 kilo 870 gram skunk, 3 hassas terazi, 11 cep telefonu ve sim kartlar, 1 insansız hava aracı, 1 tekne şamandırası, 2 sahte plaka ile trafik polisi şapkası ele geçirildi.

Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonu

Aramalarda narkotik dedektör köpeği 'Fırtına' da kullanıldı. Gözaltına alınan C.D. (30), D.K. (30) ve A.C.T. (28) sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonu

Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonu

Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonu

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