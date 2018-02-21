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Bahçelievler'de vurulan genç hayatını kaybetti

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde tartıştığı kişi tarafından vurulan 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

İHA | 21.02.2018 - 05:16..
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Bahçelievler’de Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bir sokakta meydana geldi. İddiaya göre Bilal B. isimli şahıs, aralarında husumet bulunan 23 yaşındaki C.C. ile sokak ortasında tartıştı. Yaşanan tartışmanın ardından Bilal B., C.C.’ye 3 el silahla ateş etti.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan C.C. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan Bilal B.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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