Bahçeli'nin açıklamaları Bakan Çavuşoğlu'na soruldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Barzani ile ilgili sözlerini hatırlatması üzerine konuşan Bakan Çavuşoğlu, Barzani yönetimiyle birlikte terör örgütü PKK'ya karşı operasyonların yapılacağını söyledi.

"ORTAK ADIMLARIMIZ OLACAK"

Çavuşoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi; "Herkesin görüşlerine saygımız var. Diplomaside kurallar vardır. Kendi anayasaları çerçevesinde bir federal yapı kurulduysa, özellkle PKK'ya karşı Irak'taki en önemli müttefikimiz şu andaki yönetimdir. PKK'ya yönelik ortak adımlarımız olacak. Irak anayasası çerçevesinde kurulmuş ve Irak bayrağıyla beraber daha önceki ziyaretlerde de bayrak koyulmuştur. Burada hiç kimseye pozitif ayrımcılık yoktur. 'Olmasın' görüşüne saygı duyabiliriz ama bu konuyu başka yerlere çekmek, ya biz ya onlar demek doğru değildir. Ben şahsi görüşümü söylüyorum."

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