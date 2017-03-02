taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.670
USD
3,6921
EURO
3,8919
ALTIN
147,67
PETR
55,9300

Bahçeli'nin açıklamaları Bakan Çavuşoğlu'na soruldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barzani yönetimiyle PKK'ya karşı operasyonların yapılacağını söyledi.

02.03.2017 - 13:56
  1. Haberler
  2. Gündem
Bahçeli'nin açıklamaları Bakan Çavuşoğlu'na soruldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Barzani ile ilgili sözlerini hatırlatması üzerine konuşan Bakan Çavuşoğlu, Barzani yönetimiyle birlikte terör örgütü PKK'ya karşı operasyonların yapılacağını söyledi.

Bahçeli'nin açıklamaları Bakan Çavuşoğlu'na soruldu

"ORTAK ADIMLARIMIZ OLACAK"

Çavuşoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi; "Herkesin görüşlerine saygımız var. Diplomaside kurallar vardır. Kendi anayasaları çerçevesinde bir federal yapı kurulduysa, özellkle PKK'ya karşı Irak'taki en önemli müttefikimiz şu andaki yönetimdir. PKK'ya yönelik ortak adımlarımız olacak. Irak anayasası çerçevesinde kurulmuş ve Irak bayrağıyla beraber daha önceki ziyaretlerde de bayrak koyulmuştur. Burada hiç kimseye pozitif ayrımcılık yoktur. 'Olmasın' görüşüne saygı duyabiliriz ama bu konuyu başka yerlere çekmek, ya biz ya onlar demek doğru değildir. Ben şahsi görüşümü söylüyorum."

Bahçeli'den Barzani ziyaretiyle ilgili yeni açıklama

Bahçeli'nin açıklamaları Bakan Çavuşoğlu'na soruldu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin Erdoğan stratejisi

CHP'nin Erdoğan stratejisi

217
İzmir'de cezaevinde yangın

İzmir'de cezaevinde yangın

88
AP'den İngiltere'ye serbest dolaşım hakkı uyarısı

AP'den İngiltere'ye serbest dolaşım hakkı uyarısı

14
Barbaros Şansal: İçerisi daha güvenli

Barbaros Şansal: İçerisi daha güvenli

165
Bakan Özlü KOBİ kredilerinde başvuru sayısını açıkladı

Bakan Özlü KOBİ kredilerinde başvuru sayısını açıkladı

110
Aleyna Tilki ATM'den para çekemedi

Aleyna Tilki ATM'den para çekemedi

122
Ahmet Hakan'dan dönek eleştirilerine yanıt geldi

Ahmet Hakan'dan dönek eleştirilerine yanıt geldi

81
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM