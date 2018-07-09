Bahçeli'nin elini öpen İyi Partili vekil: Türk'ün töresi

Meclis'te dün düzenlenen yemin töreni sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, başta partinin genel başkanı Meral Akşener olmak üzere tepkilerin gelmesinin ardından açıklama yaptı:

"BÜYÜĞE SAYGI, KÜÇÜĞE SEVGİ, TÜRK'ÜN TÖRESİ"

"TBMM Genel Kurulu'nda yemin etme töreninde cereyan eden olay özetle şu şekilde olmuştur: Sayın Devlet Bahçeli bey, İYİ Parti milletvekillerinin, yani bizlerin bulunduğu yere gelerek hepimizi tek tek tebrik etmiştir. Tebrik esnasında aramızda geçen konuşmada çok memnun olduğunu, milletvekili olarak seçilmemden dolayı başarılar dilediğini ifade etti. Ben de teşekkür ettim. Türk'ün töresinde büyüğe saygı, küçüğe sevgi esastır. Sevgide serbestiyet, saygıda mecburiyet vardır.

"TAMAMEN İNSANİ VE VİCDANİ BİR DURUM"

Sayın Devlet Bahçeli'nin nezaketine karşı ben de aynı ölçüde nezaket gösterdim. Durum tamamen insani ve vicdani bir durumdur. Durumdan vazife çıkarmaya gerek yoktur. Benim partim İYİ Parti, genel başkanım Sayın Meral Akşener'dir."