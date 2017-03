Bahçeli'nin grup toplantısı konuşması

Devlet Bahçeli, TBMM'de MHP'nin rup toplantısında konuşma yapıyor.

Kadınlar günü mesajıyla konuşmasına başlayan Bahçeli, Almanya'nın son günlerde Türk bakanları ülkede konuşturmamasına da tepki gösterdi ve "bu yoldan dönün" diye seslendi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde;

KADINLAR GÜNÜ MESAJI

"Türk milletinin nice kahaman kadını, Türkiye'nin gelişmesi için mücadele halindedir. Onlarsız bir insanlık imkansızdır. Cehaletin karanlığı içinde şefkatin aydınlığıdır. Kadın her alanda olmalı, her seviyede temsil edilmelidir. Maalesef Türk kadını ihmal ve ilgisizliklere mahkumdur. Bu durum bizi rahatsız etmektedir. Toplumsal bünyemiz ne acıdır ki, kışkırtılmış erkeklikle, bastırılmış kadınlık arasında sıkışmıştır. Diyoruz ki; kadına uzanan eller kırılsın, adalaet derhal yerini bulsun. Türk kadını hak ettiği gelişmişlik seviyesine bir an evvel ulaşsın. Bu vesileyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.

"MİLLİ BEKAMIZ İÇTEN VE DIŞTAN ATEŞ ALTINDADIR"

Bizim için beka Türklük, Türk vatanı, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Üzerinde titrediğimiz bekamız yoğun bir tehdit altındadır. Geçmişte bu kapsamdaki kaygılarımızı paylaştık. Dileyenin kolaylıkla ulaşabileceği, partimizin arşivi, Milli beka ile çok sayıda açıklamamızla doludur. PKK'nın Kandil'den sonra Sincar'a yerleşip burayı ihanet merkezi yapma gayreti bütünüyle ortadadır. Oysa Türkiye Misak-ı Milli'nin bulunduğu her yerde var olmalıdır. 11.08.2009'da Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet, Tek dil ülkümüze karşı çıkanlara sonuna kadar karşı olduğumuzu söylemiştik. Yine o tarihte Türkiye'ye dayatılmaya çalışılan, kimliksiz ama demokrat, vatandaş ama vatansız toplum modelini kabul etmemizin mümkün olmadığını söylemiştim. Bu vahim gidişin devamı halinde, devletimizin bugünkü sınır nüfus ve yapı ile devamı mümkün değildir demiştik. Keşke yanılmış olsaydık. Ama geldiğimiz nokta ne denli haklı olduğumuzun göstergesidir. Milli bekamız içten ve dıştan 2 ateş altındadır.Bu ateşin söndürülmesi, yakanların sindirilmesi Türkiye'nin yegane hedefidir.





"ALMANYA YOLUNDAN ACİLEN DÖNSÜN"

Türkiye kaynarsa Berlin yanacaktır. Londra kaosa yatacaktır. Almanya neden ürpermiştir. Türkiye Cumhuriyeti bakanlarının konuşmaları neden engellenmiştir. Almanya PKK'nın telkinleriyle AKP'li bakan ve vekillerin konuşmalarını engelliyorsa biz bunu tehdit sayarız. Almanya hayır cephesinde yerini almıştır da bizim mi haberimiz olmamıştır. PKK'yle yatıp FETÖ'yle kalkmaktadır. Avrupa ülkeleri kültürde Grek, dinde Hristiyan hukukta Roma'ya bağlıdır. Almanya'nın yolu yol değildir, acilen dönmelidir.

Detaylar gelecek..