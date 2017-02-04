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Bahçeli'nin klasik oto merakını tamircisi anlattı

Siyasi kimliğinin yanı sıra klasik otomobil merakı ile gündeme gelen MHP lideri Bahçeli'nin bu merakını, tamircisi Hakan Özkan anlattı.

04.02.2017 - 15:47
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Otomobil tamircisi Hakan Özkan, şirketlerinin 1975 yılından beri aktif bir şekilde çalıştığını kaydederek, mesleklerinin babadan oğula geçtiğini dile getirdi.

KLASİK OLAN HER ŞEYE MERAKLI

Yaklaşık 22 yıldır bu meslek içerisinde olan Özkan, Bahçeli ile tanışma dönemlerine ilişkin ise, "Devlet Bey klasik otomobillere son derece meraklı. Daha doğrusu bu sadece klasik otomobilde değil. Klasik olan her şeye meraklı.

Tespih, çakmak gibi koleksiyonları olan son derece zevkli bir insan. Tanışma vesilemiz ise bu işle uğraşan ortak bir arkadaşımız sayesinde oldu" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin klasik oto merakını tamircisi anlattı

"10 TANE ARACI VAR"

Özkan, Devlet Bahçeli ile yaklaşık 6-7 yıldan beri tanıştıklarını belirterek, hem arabalarını yaptığını hem de klasik araba sattığını söyledi.

Özkan, Bahçeli'nin klasik araç sayısıyla ilgili ise "Yanılmıyorsam 10 tane aracı var. Devlet Bey, Volvo marka ağırlıklı araç seviyor. Uzun yıllar makam aracıda Volvo oldu. Onun dışında Ford ve Mercedes araçlar var.

Hepsini birbirinden çok seviyor ama bir tane özenle topladığımız sıfırdan topladığımız Osmaniye Mitingi'nde kendisinin gezerken görüp aldığı bir araç var onu daha çok sevdiğini düşünüyorum. Bu araç ise 1972 model Ford Taunus 20 M. Sıfırdan topladık biz onu.

Bahçeli'nin klasik oto merakını tamircisi anlattı VİDEO

Bahçeli'nin klasik oto merakını tamircisi anlattı

Gençliğinden gelen bir merakı varmış. Hatta bir televizyon kanalında çıkmıştı. Kızılcahamam seyahatinde kullanıp içinde de Orhan Gencebay dinleyerek, izlemiştik kendilerini. Devlet Bey'i trafikte de görebilirsiniz. Klasik otomobillerle seyahati çoktur. Gezer. Kendiside son derece klasik otomobil kullanmayı çok iyi bilen birisidir" şeklinde konuştu.

Devlet Bahçeli'ye sattığı klasik araçlar hakkında bilgi veren Özkan, "Bir tane Mercedes, birde Chevrolet Buick verdim ben kendim. Diğer araçlarının alımında da fikir birliğinde olduk. Aldıktan sonraki yapım aşamalarında da beraberdik" açıklamasında bulundu.

Bahçeli'nin klasik oto merakını tamircisi anlattı

ARAÇ BURADAYKEN SÜREKLİ ŞOFÖRÜNÜ ARIYOR

Bahçeli'nin, siyasi yoğunluğu nedenli ile tamirhaneye çok sıklıkla gelemediğini kaydeden Özkan, kendisi ile görüşmek istedikleri zaman özel kaleminden randevu talep ettiklerini ve bu şekilde görüştüklerini sözlerine ekledi.

Özkan, "Otomobillerini çok seviyor" ifadelerine yer vererek, "Araç buradayken şoförünü sürekli arayıp hangi aşamada günde en az 3-5 sefer arıyor. Son derece ilgili. Çok iyi bir müşterimiz" değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Bahçeli'nin klasik otomobil koleksiyonuna yeni araçlar ekleyeceğine de değinen Özkan, Jaguar ve Amerikan model bir araç düşündüğünü vurguladı.

Bahçeli'nin klasik oto merakını tamircisi anlattı

Bahçeli'nin klasik oto merakını tamircisi anlattı

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