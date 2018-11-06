Bahçeli'nin MHP grup toplantısı konuşması

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Cumhuriyetin 95'inci yılında hayata geçen 200 milyon kapasiteli havalimanından memnun olduk. Cumhuriyetin dayanağı, cumhurun iradesidir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GELECEĞİN SÜPER GÜCÜDÜR

Türkiye Cumhuriyeti, kucaklaşmanın devletidir. Türkiye Cumhuriyeti geleceğin süper gücüdür.





ATATÜRK'E ŞÜKRAN VE VEFA BORCUMUZ VAR

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükran ve vefa borcumuz vardır. 10 Kasım'da Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80'inci yılını anacağız. Sahip olduğu karar ve azimle yol gösterici olmuştur.

Atatürk, Türk Milleti'ne kendisini adamış, inanmış ülkü sahibi bir şahsiyettir. Onun karakterinde teslimiyetin kırıntısı yoktur.

Türk Milleti'nin kollektif dehasını hayata geçirerek, hürriyetin bir bağış değil, bir fetih olduğunu göstermiştir. Entrikacıların senaryolarını boşa çıkarmıştır. Bize göre 10 Kasım, ağıt, matemden öte, Atatürk'ün daha iyi tanınması için bir eşik olmalıdır.

HALA ATATÜRK'Ü İDRAK EDEMEYEN CUMHURİYET HASIMLARI VARDIR

Hala Atatürk'ü idrak edemeyen, etse de, ifade edemeyen yozlaşmış Cumhuriyet hasımları vardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk Milleti'nin ortak değeridir. Türk Milleti'nin banisidir. Fikir ve emanetine tahammülsüzlük vahşi bir tuzaktır. Bu tuzağa düşemeyiz. Atatürk demek, ne mutlu Türk'üm sözüne sadakattir.

Atatürk demek, Türk demektir, Cumhuriyet demektir, Samsun'dan itibaren alşama aşama sahnelenen zafer demektir.

"KEŞKE YUNAN KAZANSAYDI" DİYENLER BİZDEN DEĞİLDİR

'Keşke Yunan kazansaydı' diyenler bizden değildir, asla bizden sayılmayacaklardır. Aslını inkar eden köksüzler ne Türk ne de Müslüman olabileceklerdir.

Naciz vücudu 80 yıl önce toprak olmuştur ancak bizlere bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti baki kalacaktır. Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyorum, ruhu şad mekanı cennet olsun.

KONKORDATO İLANLARI OTOMATİĞE BAĞLANDI

Üstesinden gelmemiz gereken konular bilinmektedir. Ahlak ve adabımızdaki tahribat ivme kazanmıştır. İnsanımız kaygılıdır. Maalesef trafikte, evde, iş yerinde, siyasette kavga hakimdir. Tokalaşmak yerine sıkılı yumrukla pozisyon alanlar toplumsal barışa kast edenlerdir. Bu zihniyet giderek yaygınlaşmaktadır. Kadına saldırı, cinayet, taciz haberleri artmıştır. Bunlar yetmiyor hgibi hayat pahalılığı her alanda insanımızın derdidir.

Konkordata otomatiğe bağlanmış gibi. Fabrikalar böyle bir zamanda niye yanar? Kimse aklımızla alay etmesin. Ekonomik teröre karşı aslanlar gibi mücadele ettik. İstikbal yürüyüşümüzü sekteye uğratmak, sekteye uğratmak rezilliktir. Fabrika yakmak, yanmasına müsaade etmek Türkiye'yi dinamitlemektedir. Yani sosyal ve ekonomik savaşa çekmektedir. Türkiye ekonomisi kur saldırısında büyük zarar almıştır. Ekonomideki durumlardan istifade sağlamak, en ufak esintide gemiyi terk etmek millete haksızlıktır. Vatandaşımız nereye kaçsın? Neyini yaksın? Nereye gitsin?

ENFLASYON CANAVARI ÇOKTAN BAŞINI KALDIRMIŞTIR

Enflasyon canavarı çoktan başını kaldırmıştır. Merkez Bankası sene başında 7, sonra 13,4 olarak revize etmişti. Yıl sonu enflasyonu 23,4 olarak hedeflenmiştir. Yeni ekonomik programda enflasyon oranı 20,8 olarak tahmin edilmişti. Enflasyonla mücadele kapsamında firmaların yüzde 10'luk indirimi görünen o ki yetersiz olmuştur. Dileğimiz ekonominin, piyasaların hareketlenerek canlanması, TL'deki kaybın süratla tamir edilmesidir.

İNDİRİMLER İNSANLARIMIZIN HAYATINA YANSIMALI

Kur geçişkenliği ile indirimlerin insanlarımızın hayatına yansıması gerekir. Döviz artınca etiketleri şişirenler, şimdi döviz inince neden etiketleri indirmiyorlar? Yüzde 10'luk enflasyon indirimi ikram mıdır? Zam butonuna hemen basanlar, dolar gerileyince fiyatları neden indirmezler? Haksız kazanç vurgunculuktur! Dövizin artışı ile zam yapanlar indirim yapmazlarsa kazandıkları haramdır, zıkkımdır, burunlarından gelecektir."