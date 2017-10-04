Habertürk ekranlarında Ece Üner'in sunumuyla ekrana gelen Enine Boyuna programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözleri konuşuldu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, MHP Lideri'nin açıklamalarının Türkiye'nin başına bela getirebileceğini söyledi.

"SÖZLERİN TUTULACAK BİR TARAFI YOK"

Prof. Bağcı, "Devlet Bahçeli'nin bir bildiği var diyeceğim ama neyi niçin hangi amaçla söylediğini çıkarmakta zorluk çekiyorum. Nereden bakarsan bakın tutulacak bir tarafı yok.





"TÜRKİYE'NİN BAŞINA BELA GELİR"

Bu getirse getirse Türkiye'nin başına bela getirir. Biraz Türkiye tarihini okumakta fayda var.

Bahçeli'nin sözleri ODTÜ'lü Prof'u rahatsız etti VİDEO

"KURTLAR VADİSİ ÇEKMİYORUZ"

Kurtlar Vadisi filmi çevirmiyoruz orada. Bunu dünyaya anlatamazsınız." ifadelerini kullandı.

"82 KERKÜK, 83 MUSUL"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Şartlar oluştuğunda, tarih coğrafyaya dar geldiğinde misak-ı milli uyanacak, 81 Düzce'den hemen sonra "82 Kerkük, 83 Musul" deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır." diye konuşmuştu.