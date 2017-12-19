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Bahçeli'ye Bitlis'ten bozkurtlu baston

Bitlis'in Ahlat ilçesinde baston ustası Gökbulak, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye hediye edilmek üzere Selçuklu motiflerinin işlendiği kurt başlı, kılıçlı bastonu, MHP İlçe Başkanı'na teslim etti.

AA | 19.12.2017 - 07:23..
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Bitlis'in Ahlat ilçesindeki baston ustası Refa Gökbulak, yaklaşık bir haftalık çalışmayla, üzerine Selçuklu motiflerinin işlendiği, bir tarafında Türk bayrağı, diğer yanında üç hilal bulunan kurt başlı kılıçlı baston yaptı.

Bahçeli'ye Bitlis'ten bozkurtlu baston

Bastonu MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ulaştırması için MHP İlçe Başkanı Tahsin Gülsar'a teslim eden Gökbulak, Ahlat bastonlarının duygunun, emeğin ve sabrın, ahşap ve kemikle somutlaşarak sanata dönüştüğü turistik bir ürün olduğunu anlattı.

Bahçeli'ye Bitlis'ten bozkurtlu baston

"DEVLETİMİZİN BEKASINI İLGİLENDİREN HER ÖNEMLİ MESELEDE İMZASI VAR"

"Sevdiğiniz, saygı duyduğunuz bir insana baston hediye etmek, ona sağlıklı uzun ömürler dilemenin en güzel yoludur." diyen Gökbulak, şunları söyledi:

"Ülkemizin geçirmiş olduğu zor günlerde Sayın Bahçeli'nin milli duruşu her zaman dikkatimi çekmiştir. Engin birikimi ve geçmiş siyasetiyle de büyük devlet adamlığı vasfına sahip bir şahsiyet olarak görüyorum. Devletimizin bekasını ilgilendiren her önemli meselede hem desteği hem de imzası var. Bundan dolayı da kendisine hayranlık duyuyorum. Bu nedenle baston sanatımla kendisine özel bir baston yapmayı düşündüm."

Bahçeli için kurt başlı baston yaptı VİDEO

"SELÇUKLU YILDIZI"

Bastonun ceviz ağacından yapıldığını belirten Gökbulak, "Bozkurt başlıklı kılıçlı baston oldukça özel bir üründür, eski bir gelenektir. Ben de bu nedenle bastonu hem bozkurt başlıklı hem de kılıçlı yaptım. İkisinin bir bastonda buluşması ve gövde kısmında Selçuklu yıldızının işlenmesi de bastona ayrı bir güzellik kattı." diye konuştu.

Bahçeli'ye Bitlis'ten bozkurtlu baston

MHP İlçe Başkanı Tahsin Gülsar da özel hazırlanan bastonu partisinin genel başkanı Bahçeli'ye teslim edeceğini söyledi.

Bahçeli'ye Bitlis'ten bozkurtlu baston

Bahçeli'ye Bitlis'ten bozkurtlu baston

Bahçeli'ye Bitlis'ten bozkurtlu baston

Bahçeli'ye Bitlis'ten bozkurtlu baston

Bahçeli'ye Bitlis'ten bozkurtlu baston

http://videonuz.ensonhaber.com/izle/bahceli_icin_kurt_basli_baston_yapti
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