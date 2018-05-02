Bahçeli'ye ittifak soruldu

(CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifakı) "İttifakın yasal zeminde yapılmasının demokrasimiz için hayırlara vesile olacağını söylemiştik. birçok çevreler bu ittifak için bir alerji ortaya koymuşlardı. Şimdi kendileri de ittifak konumuna gelmişlerdir. Hayırlı uğurlu olsun. Dört partinin böyle bir arada olması ülkemiz için kaynaşma vesilesi olacaktır. Sıfır barajla bu seçim nasıl oluyor görülsün bakalım.

Seçim pusulasında boş yer bırakmadıkları sürece her yer geçerli.

AYRINTILAR GELİYOR..