Bahçeli'ye muhalif isimler yeni parti kuruyor

Geçen yıl MHP genel başkanlığına adayken partiden ihraç edilen Prof. Dr. Ümit Özdağ, yeni bir siyasi oluşum kurulması için çalışma halinde olduklarını söyledi.

DW Türkçe'ye konuşan Özdağ, yeni parti kurulması için yürütülen süreçte Meral Akşener ile birlikte çalıştıklarını belirterek, "Toplumda böyle bir talep var... AKP iktidarı Türkiye'yi otoriter, baskıcı ve kuvvetler ayrılığının ortadan kaldırıldığı bir sürecin içerisine soktu... Son referandumda da 'Türk Milliyetçileri Hayır Diyor' platformu referandumun en etkili, en belirleyici gücü oldu. Tabii ki bu politik güç, çok daha kapsayıcı bir biçimde kendisini siyasette ifade etmek için bir çalışma yapıyor." dedi.

SADECE MHP'LİLER OLMAYACAK

Özdağ, kurulması planlanan parti için, "Merkez sağ ya da merkez sol diye tanımlamak doğru olmaz. Ama daha çok merkeze oturmuş ve toplumun bütün katmanlarına seslenen, demokratik hukuk devleti temelinde şekillenen bir siyasal sistemi hedefleyen, reel sektöre büyük önem veren bir çizgiyi temsil ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bu partinin sadece MHP'lileri kapsamayacağını söyleyen Özdağ, "Bizim öncülüğümüzde olacak ama sadece MHP'den ayrılanlar bir parti oluşturmuyor. Ama bizim öncülüğümüzde olduğu da açık. Bunun çalışmasını yapıyoruz." diye konuştu.

PARTİDE OĞAN YOK

Özdağ ve Akşener gibi MHP genel başkanlığına aday olduktan sonra ihraç edilen Sinan Oğan ise kurulacak yeni partide yer almayacağını söyledi. Oğan, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, MHP'de bir "kurultay hesaplaşması" yapılmadan yeni parti fikrinin çok başarılı olmayacağını savundu ve Ekim ayına çekileceğini tahmin ettiği parti kurultayının beklenmesi gerektiğini belirtti.

Oğan, "MHP'de kurultayın 18 Mart 2018'den daha erken bir tarihe alınacağını, muhtemelen Ekim 2017 gibi MHP'nin olağan kurultayının erkene alınmış bir şekilde yapılacağını düşünüyoruz. Şunun şurasında 4-5 aylık bir süreç var. Öncelikle MHP kurultayında bir hesaplaşmanın olması gerektiğini, ondan sonra bu neticeye göre oturulup bütün taraflarla istişare yapıldıktan sonra bir yeni parti veya yeni oluşum fikrinin konuşulması gerektiği kanaatindeyiz. Yoksa biz parti kuruyoruz, gelen gelsin anlayışıyla kurulacak yeni bir partinin de yeni oluşumun da hiçbir başarı şansı olmadığı kanaatindeyiz." diye konuştu.

OĞAN: KAPIMIZI ÇALMADILAR

"Yeni parti çalışması içinde olan arkadaşların, bu konuda bizim kapımızı çalıp bizimle bir istişare yapmadıklarını söyleyebilirim. Bu tür şeyler, istişareyle olacak şeyler." ifadesini kullanan Oğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "bayrak açmalarına" neden olan gerekçenin de istişare eksikliğini olduğunu hatırlatarak şöyle dedi:

"Bizim MHP genel başkanlığına aday olmamızın ve genel başkana karşı bayrak açmamızın en temel sebeplerinden birisi genel merkez yönetiminin istişare etmeden kararları tek başına almasıydı. Şimdi temel gerekçelerimizden biri bu iken, yeni parti gibi çok önemli bir kararın istişare edilmeden alınması ve bu çalışma içine girilmesi, gösteriyor ki yeni parti fikrinin temel sorunu MHP'deki temel ayrılma gerekçemizle aynı: İstişare eksikliği."

KURULTAYDA ADAY OLACAK

Öncelikle MHP içinde "mücadelenin zorlanması" gerektiğini düşünen Oğan, "kurultaydan bir netice çıkmaz ve Türk milliyetçilerine bütün kapılar kapanırsa" diğer alternatiflerin masaya yatırılıp değerlendirilebileceğini ifade etti.

Kurultayda kendisinin de aday olacağını belirten Oğan, "Bizim şu an bütün çalışmalarımız MHP'nin olağan kurultayına yönelik. Biz ve ekip arkadaşlarımız bütün enerjimizi yeni parti veya yeni oluşum yerine MHP'de genel başkanlık mücadelesine vermiş durumdayız." dedi.

MHP'de Akşener, Özdağ ve Oğan'ın da aralarında bulunduğu isimler, 16 Nisan referandumu öncesi Genel Başkan Bahçeli'nin AKP ile yaptığı 'Evet' ittifakına karşın, "Türk Milliyetçileri 'Hayır' Diyor" adlı platform kapsamında kampanya yürütmüştü.

FEYZİOĞLU'NDAN İDDİALARA YALANLAMA

Öte yandan MHP'nin muhalif isimlerinin kuracağı partiye katılacağı öne sürülen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ise iddiaları yalanladı. Konuya ilişkin bir yazılı açıklama yapan Feyzioğlu, "Çeşitli basın yayın organlarında yeni bir siyasi partinin kuruluşuyla ilgili olarak adımın geçirildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmezidir. Ancak hukuk kurumlarının tarafsızlıklarının ve bağımsızlıklarının korunması da demokrasi açısından yaşamsal önemdedir. Bu düşünceyle; hiçbir siyasi partinin içindeki rekabetle ilgim olmadığı gibi, yeni bir siyasi partinin oluşumuna dair hiçbir çalışmaya da dahil değilim." dedi.