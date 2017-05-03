Bahçenizi böceklerden korumanın yolları

Baharla birlikte kurulan bahçelerde bahçemizin güzelliğinden önce bitkilerimizin sağlığını tehlikeye atan haşerelerle mücade etmek için birkaç tüyoyu sizler için derledik.

BÖCEKLENMEYE ÇARE

Bitkilerde böceklenme, çiçek açma, meyve vermeyi geciktirdiği, meyve kalitesini düşürdüğü gibi bitkinizin ölümüne de neden olabilmektedir. Bu nedenle böceklenmeyle mücadele bahçeciliğin temel görevidir.

Bitkilerinizin düşmanı böceklere karşı; bitkinizin toprağına bıraktığınız 1 diş sarımsak güzel ve kolay bir çözüm. Burada kendisi de yetişen sarımsak, zararlı böceklerin bitkinize yaklaşmasını engelleyecek.

Çareler bununla da kalmıyor. Böcekleri başınızdan savmak için ağaç diplerine ve yerlere domates yaprakları dökmek.

Böceklerle mücadelede başka bir yöntem de bitkinin yapraklarını doğal bir deterjan çözeltisi yardımı ile yıkamak.

Böceklerle mücadelede geç kaldıysanız ve bitkileriniz zarar gördüyse bitkilerini kurumuş ve lekeli yapraklarını iyice temizleyin ayıkladığınız yaprakları yakın. Ve bu işlemi düzenli olarak tekrar edin. Aksi takdirde, diğer bitkilerinize de sıçrayabilir.

SOLUCANLARDAN KURTULUŞ

Bahçe haşerelerinin başında gelen solucanlardan bitkileriniz zarar görmeden kurtulabilmenin en etkili yolu at kestanesidir. İçerisinde at kestanelerinin 24 saat bekletildiği 1 litre suyla tüm bahçenizi sulayın.

KARINCALARLA MÜCADELE

Olgunlaşmış ağaçları özellikle de meyve ağaçlarını hedef alan karıncalar için ağaçlarınızın dibine yakın bir noktaya katran ve şekere bulanmış bir bant çekmeniz kafi.

Saksı bitkilerinize dadanan karıncaları def etmek için zerdeçal serpebilirsiniz.

KANATLI KARINCA VE YAPRAK BİTİ

Kanatlı karınca ve yaprak bitlerini, bitkilerinizin köküne değmeyecek şekilde deterjanlı su ile uzaklaştırabilirsiniz.

SALYANGOZLARI UZAKLAŞTIRMAK İÇİN

Bitkilerinizin yapraklarını kemiren salyangozlardan kurtulmak için kök çevresine tuz serpmeniz ve demliğinizin dibinde kalan çay yapraklarını dökmeniz oldukça pratik bir çözüm.

ZARARLILAR

Bahçe zararlılarından kurtulmak için kuru yaprakları toplayın ve yakın. Dumandan rahatsız olacak olan tüm zararlılar kaçacaklar.

YABANİ OTLAR

Yabani otları ayıklasanız da köklerini topraktan temizlemediğiniz sürece tekrar çıkabilirler. Bunlardan kurtulmanın yolu da kaynar su dökmek. Ancak kaynar suyun bitkilerinize ve bitki köklerinize değmemesine özen gösterin.