taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.520
USD
4,5867
EURO
5,3637
ALTIN
184,76
PETR
79,2300

Bahçeşehir'in tacizcisi kameraya yakalandı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde kadınları taciz eden bir kişi son tacizinde kameraya yakalanmaktan kurtulamadı.

Özel Haber | 01.07.2018 - 12:28..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Bahçeşehir, Esenkent, Boğazköy gibi semtlerinde kadınlar arkadan sarılıp taciz eden bir erkekten şikayetçiydi.

KAMERAYA YAKALANDI

Aramaların sonuçsuz kalması kadınları tedirgin ederken tacizci şahıs, tekrar ortaya çıktı. Evinin önünde yürümekte olan genç bir kızı arkasından sarılarak ağaçlıkların arasına çekmeye çalışan tacizci, kızın direnmesi ve çığlık atması üzerine kızı bırakarak aksi geldiği yöne doğru yürümeye başladı.

Bahçeşehir'in tacizcisi kameraya yakalandı ViDEO

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN SESİNİ DUYUNCA AFALLADI

Bir süre ağaçların arkasında saklanan tacizci, kamerayı görünce cebinden çıkardığı cisimle kamerayı bozmak isterken kendisini gören güvenlik görevlisinin diafondan konuşması ile ne yapacağını bilemedi. Bu sırada yüzü kamerada net biçimde görülen zanlı kısa süreli afallamanın ardından olay yerinden uzaklaştı.

Hem taciz anı hem eşgali kameralara net şekilde yansıyan şahsın yakalanması için polis, çalışma başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kabe imamına ABD protestosu

Kabe imamına ABD protestosu

348
Muharrem İnce-Yılmaz Özdil kavgası

Muharrem İnce-Yılmaz Özdil kavgası

131
Muharrem İnce'nin gazetecilikten anladığı

Muharrem İnce'nin gazetecilikten anladığı

68
Kılıçdaroğlu: Milletvekili transferi vatandaşa ihanettir

Kılıçdaroğlu: Milletvekili transferi vatandaşa ihanettir

132
Adil Öksüz'ü arayan ekibin müdürünün ihaneti

Adil Öksüz'ü arayan ekibin müdürünün ihaneti

127
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefi yerel seçimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefi yerel seçimler

218
Muharrem İnce komplo teorilerine kızdı

Muharrem İnce komplo teorilerine kızdı

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM