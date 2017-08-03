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Bahçesinde elektrik akımına kapılan kadın öldü

Kocaeli'de 62 yaşındaki Reyhan Köken, bahçedeki kabloya dokununca elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

03.08.2017 - 13:35
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Kocaeli Kartepe Eşme Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Reyhan Köken, evlerinin önünde sebzelerinin ekili olduğu bahçesine çıktı.

Bahçesinde elektrik akımına kapılan kadın öldü

EŞİNİ YERDE YATARKEN BULDU

Eşi Reyhan Köken'i evde bulamayınca bahçeye çıkan Hüseyin Köken eşini yerde görünce 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Reyhan Köken'e müdahalede bulundu. Özel bir hastaneye kaldırılan Reyhan Köken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bahçesinde elektrik akımına kapılan kadın öldü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemede Reyhan Köken'in bahçeye çekilen elektrik kablosuna dokunması sonucu akıma kapıldığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bahçesinde elektrik akımına kapılan kadın öldü

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