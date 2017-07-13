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Bahçesinde gergedan böceği buldu

Çanakkale'de yaşayan Mustafa Özen, bağ evinin bahçesinde dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen ve nadir bir tür olan gergedan böceği buldu

13.07.2017 - 10:17
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30 yıldır reklamcılık yapan Mustafa Özen, geçen 10 Temmuz'da gittiği Kepez Beldesi'ndeki bağ evinde, bir gergedan böceği buldu.

KORUMA ALTINA ALDI

Özen, başının üstündeki boynuza benzeyen çıkıntı nedeniyle gergedan böceği olarak bilinen ve kendi ağırlığının 850 katını kaldırabildiği için dünyanın en güçlü böceği olan bu nadir türü koruma altına aldı.

Bahçesinde gergedan böceği buldu

Özen, internette yaptığı araştırmada, gergedan böceğinin kabuğunda bulunan keratin maddesinin kimya, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılması nedeniyle değerli olduğunu öğrendiğini belirtti.

Bahçesinde gergedan böceği buldu

Basında daha önce çıkan haberlerden gergedan böceğini bildiğini belirten Özen, "Kepez'deki evimde bu böceği karanlıkta buldum. Çok güzel bir böcek. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin ilgili birimi ile irtibata geçip, bu böceği incelemeleri için vermek istiyorum. Bu böcek bizim değil, doğanın. Bende bu yüzden bu böceği üniversitedeki ilgili birimin yetkililerine teslim edeceğim ya da yaşam alanı olan doğaya bırakacağım." diye konuştu.

Bahçesinde gergedan böceği buldu

Bahçesinde gergedan böceği buldu

Bahçesinde gergedan böceği buldu

Bahçesinde gergedan böceği buldu

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