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Bahçesinde öldürdüğü yılan dünyanın en zehirlisi çıktı

Trabzon'da bir evin bahçesinde görülen 2 metre uzunluğundaki yılan, ev sahibi tarafından sopayla öldürüldü. Öldürülen yılan için, neslinin tükenme endişesine karşı çalışmalar yürütüldüğü öğrenildi.

DHA | 28.06.2018 - 07:22..
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Köprübaşı ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde, Ramazan Sancak koyunlarını otlatmaya götürdüğü sırada evinin bahçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir yılan fark etti. Sancak, sopayla vurarak yılanı öldürdü.

Yılanı görünce korktuğunu anlatan Ramazan Sancak, "Koyunlarımı otlatmaya götürüyordum. İlk kez böyle büyük bir yılan gördüm. Onu sopayla öldürdüm. Çevrede yılan yumurtaları bulmuştuk. Bu nedenle çevrede yılanlar olmasından endişe ediyoruz." dedi.

Çevrede yaklaşık 40 yılan yumurtası bulan mahalle sakinleri de büyük endişe yaşadıklarını söyledi.

Bahçesinde öldürdüğü yılan dünyanın en zehirlisi çıktı

ENDEMİK TÜRÜN KORUNMASI İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Köprübaşı ilçesinde öldürülen yılanın, dünyanın en zehirli yılanlarından olan engerek türünün Doğu Karadeniz'deki tek endemik çeşidi 'Hopa engereği' (Vipera kaznakovi) olduğu belirlendi.

Türkiye'de, Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan ve 'Kafkas engereği' diye de bilinen Hopa engereğinin nesli, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12'nci Bölge Müdürlüğü, 2 yıl önce başlattığı çalışma ile bölgedeki yayılışı, yayıldığı alanlardaki popülasyonu, türe yönelik mevcut tehditlerin tespiti ve tehdit altında olduğu yaşam alanlarının korunması tedbirleri uyguladığı Hopa engereği için bulunduğu bölgedeki habitatın korunmasını kararlaştırdı.

ÖLDÜRÜLMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Müdürlük, 'Hopa engereği' için korunaklı yeni habitatlar oluşturulması, tarımsal ilaç ve gübre kullanımının kontrol edilmesi, insanlarla teması olan bölgelerde öldürülmesinin önlenmesine yönelik raporlar hazırladı.

Bölgede Hopa engereği yılanı ısırması nedeniyle bugüne kadar bir vaka bulunmadığı belirtildi.

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