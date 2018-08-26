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Bahçesindeki otları yakmak isterken kendini yaktı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bahçesindeki otları yakmak isterken yere düşen şahıs yanarak ağır yaralandı.

İHA | 26.08.2018 - 23:24..
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Karaoğlu Köyü'nde yaşayan Osman K. evinin bahçesinde bulunan otları temizlemek amacıyla ateş yaktı. Yangın esnasında Osman K. yere düşerek vücudunda 3. derece yanıklar meydana geldi.

Bahçesindeki otları yakmak isterken kendini yaktı


KÖYLÜLERİN HABER VERMESİYLE FACİADAN DÖNÜLDÜ

Yanan ateş rüzgarında etkisiyle komşusu Salih ve Fatih K.’nin meyve bahçesine sıçradı. Köylüler durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, yangın esnasında Osman K. yere düşerek vücudunda 3. derece yanıklar meydana geldi.

Osman K. yakınları tarafından önce Sungurlu Devlet Hastanesi’ne, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, daha sonrada Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Osman K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bahçesindeki otları yakmak isterken kendini yaktı

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