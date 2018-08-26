Bahçesindeki otları yakmak isterken kendini yaktı

ABD'de bir eğlence merkezinde etrafa rastgele ateş açıldı, yaralılar olduğu bildirildi.

1 Venezuela'da halk yoksulluk nedeniyle göç ediyor Ekonomik koşullar nedeniyle tarihinin en zor zamanlarını geçiren Venezuela'da halk çevre ülkelere göç ediyor. Sığınmacılar gittikleri ülkede para kazanmak için arabaların camlarını dahi siliyorlar.

2 Aziz Sancar: Bu ülkeye küsüm 2015'te Nobel Kimya Ödülü kazanan bilim insanı Aziz Sancar, Türkiye'deki siyasi gelişmelerden rahatsızlığını dile getirdi. Sancar "Ben küsüm ülkeye" dedi.

3 Bakan Varank'ın yoğun diplomasi trafiği Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Endonezyalı mevkidaşı Bakanı Rudiantara ile 41 bin feette görüşme gerçekleştirdi

4 Cocu işlerin zorlaşacağını itiraf etti Maçı kazanmak için fırsatların eline geldiğini söyleyen Cocu, "İki maç kaybettiysek işler daha zor hale gelir." dedi.

5 Loris Karius kontrolden geçti Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleci Loris Karius, sağlık kontrolünden geçirildi.

6 Tekirdağ'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti Çorlu'daki TEM yolunda arızalanması nedeniyle emniyet şeridine çektiği hafif ticari araca otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.