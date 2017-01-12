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Bahçeye giren yaban domuzu geri gitmedi

Bodrum'da yılbaşı gecesi bir evin bahçesine giren yaban domuzu kapının açık olmasına rağmen gitmedi.

DHA | 12.01.2017 - 09:43
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Bir yat şirketinde genel müdür olarak çalışan Şule Teker'e ait, Torba Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki evin bahçesine yılbaşı gecesi bir yaban domuzu girdi.

"GİTMEYİNCE BESLEDİK"

Bahçedeki köpeklerinin havlaması ve homurtular üzerine dışarı çıktığında yetişkin bir yaban domuzuyla karşılaşan Şule Teker şaşırdı. Uysal bir görünümü olan yaban domuzuna su ve yiyecek verdiklerini belirten Teker, "Yanlışlıkla geldiğini düşünüp, gitmesi için kapıyı açtık. Ancak. bir daha gitmedi. Diğer günlerde de bahçede kalmayı sürdürdü. Genç ve oldukça iri olan bu domuzu beslemeye devam ettik" dedi.

Bahçeye giren yaban domuzu geri gitmedi

NOEL ADINI VERDİLER

Evlerinde 3 köpek ve 1 kuşları olduğunu belirten Teker, besledikleri yaban domuzuna da yılbaşı gecesi geldiği için 'Noel' adını verdiklerini anlattı. Kapıyı sık açık bırakmalarına rağmen doğal ortamına dönmeyen 'Noel', mahalle sakinlerinin de ilgi odağı oldu. Mahalle sakinleri de görmeye geldikleri yaban domuzunu, yiyecek verip, besliyor.

Bahçeye giren yaban domuzu geri gitmedi

Bahçeye giren yaban domuzu geri gitmedi

Bahçeye giren yaban domuzu geri gitmedi

Bahçeye giren yaban domuzu geri gitmedi


Bahçeye giren yaban domuzu geri gitmedi

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