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Bahis oynayan babasını öldüren zanlı tutuklandı

Hatay'da bahis oynadığı gerekçesiyle kavga ettiği babasını tabancayla öldüren zanlı tutuklandı

19.04.2017 - 13:39
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Bahis oynayan babasını öldüren zanlı tutuklandı

Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Cihan A. (24), bahis oynayıp eve bakmadığı gerekçesiyle babası Ayhan A. (56) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cihan A, tabancayla 3 el ateş ettiği babasını yaraladı. İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan Ayhan A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

"BİZE BABALIK YAPMADI"

Olay sonrası "Baba katili olmak istemezdim. Bize babalık yapmadı." yazılı not bırakarak evden kaçan zanlı, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince saklandığı pazar yerindeki bir tezgahın altında suç aletiyle yakalandı.

Zanlının ilk ifadesinde, babasını bahis oynadığı iddiasıyla öldürdüğünü belirttiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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