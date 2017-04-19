Bahis oynayan babasını öldüren zanlı tutuklandı

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Gösteri yapmak isteyen adam ölümden döndü

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1 Öğrenci ve öğretmenlerden el iziyle Atatürk portresi Amasya Gümüşhacıköy'de bir ilkokul öğrencileri 23 Nisan nedeniyle el izleriyle Atatürk portresi yaptılar.

2 Hareketsiz kalmak vücudumuza neler yapıyor Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, neden daha az oturup, daha fazla hareket etmemiz gerektiğini anlattı.

3 650 metrelik göktaşı Dünya’yı teğet geçti Göktaşının geçişi, çarpışma ihtimali olmamasına rağmen, göktaşının boyutları sebebiyle 'yakın bir geçiş' olarak değerlendiriliyor.

4 Ödediğiniz bedellerin kölesi olmayın 20 yıllık iş tecrübesini danışanlarına ayna tutarak, onlara alternatif çözüm yolları bulan Didem Tınarlıoğlu,bedel ödemeye dikkat çekti.

5 Oğuzhan'ı Lyon maçında 15 takım izleyecek Aralarında İnter, A.Madrid ve B.Dortmund gibi devlerin de bulunduğu 15 takımın scout ekipleri, Lyon maçında Oğuzhan'ı tribünden izleyecek.

6 Çeşme açıklarındaki kaçak botunda 68 Suriyeli yakalandı İzmir'in Çeşme ilçesinde sahil güvenlik ekipleri, yasa dışı yollarla Sakız Adası'na geçmeye çalışan kaçaklara operasyon düzenledi.