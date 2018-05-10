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Bahreyn İsrail'in saldırısına arka çıktı

Bahreyn Dışişleri, İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine yönelik gece saatlerinde düzenlediği saldırıların ardından İsrail'in kendisini savunmakta 'haklı' olduğunu savundu.

Haber Merkezi | 10.05.2018 - 16:43..
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İsrail ile İran arasında çıkmasına ramak kalan savaş dünya ve Orta Doğu gündemini meşgul ederken, körfez ülkesi Bahreyn, İsrail'in saldırısına akra çıktı, İsrail'i savundu.

Bahreyn İsrail'in saldırısına arka çıktı

"İSRAİL'İN HAKKI"

Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed el Halife, bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail de dahil olmak üzere tehlike kaynaklarını yok etmek bölgedeki her ülkenin hakkıdır" ifadeleriyle İsrail'in Suriye'ye yönelik operasyonlarının haklı olduğunu savundu.

BAHREYN-İRAN İLİŞKİLERİ

ABD'nin bölgedeki yakın müttefiklerinden olan Bahreyn, İran'ı bölgesel bir tehdit olarak görüyor ve Bahreynli Şii protestocuları Sünni yönetimindeki ülkeyi istikrarsızlaştırmak amacıyla silahlandırmakla ve eğitmekle suçluyor. Bahreyn ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la olan nükleer anlaşmadan çekilmesini de memnuniyetle karşılamıştı.

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