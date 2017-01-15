Bahreyn'de 3 polisi öldüren mahkumlar idam edildi

Bekir Bozdağ,''Kuvvetler ayrılığını tam sağladığı ve tek adamlığa izin vermediği için Cumhurbaşkanlığı sistemine ‘evet’ diyorum.'' dedi.

Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, Bursaspor karşısında gösterdiği performans ile takımına 1 milyon 300 bin lira kazandırdı.

Yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen bazı turistler denize girdi.

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5 günlük hava durumu raporu

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, yurdun batısı ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun az bulutlu olması bekleniyor