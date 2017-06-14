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Bahreyn'de Katar lehine paylaşım yapan avukata gözaltı

Bahreyn'de bir avukat, sosyal paylaşım sitelerinde Katar yanlısı paylaşımda bulunduğu için gözaltına alındı

14.06.2017 - 06:33
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Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanan paylaşımların takibi çerçevesinde toplumun dokusuna ve ulusal birliğe zarar verecek içerik paylaştığı tespit edilen bir avukatın gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, ismi verilmeyen söz konusu avukatın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Bahreyn rejimine karşı nefrete teşvik ettiği ve yasalara göre suç sayılan diğer paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Avukatın mesajlarının içeriğiyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmeyen açıklamada, söz konusu paylaşımların Katar yanlısı içeriklerle alakalı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, bakanlığın 8 Haziran'da yayınladığı bildiride, Bahreyn'in kendi topraklarında egemenlik hakkından hareketle, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla veya herhangi bir vesileyle yazılı veya sözlü olarak Katar'a yönelik sevgi ve sempati besleyen ifadelerin kullanılmasının ya da Bahreyn hükümetinin icraatlarına karşı gelinmesinin suç sayılarak cezalandırılacağının belirtildiği hatırlatıldı.

Avukatın, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edileceği bilgisi verildi.

İçişleri Bakanlığının bildirisine göre, Katar'a karşı sevgi ve sempati besleyen kişi 5 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

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