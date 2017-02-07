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Bahreyn'in incileri

'İki deniz arasında' anlamına gelen Bahreyn'in kültürel zenginliği keşfetmeye değer.

07.02.2017 - 14:50
  1. Haberler
  2. Seyahat

Şehri ziyaret eden Zülfikâr Kürüm, Skylife Dergisi'ne bir gezi yazısı hazırlayarak Bahreyn'i anlattı.

Bahreyn'in incileri

CUMARTESİ

Hava nispeten serinken, Sis Tepesi civarında, çölün ortasındaki tek ağaç olan Hayat Ağacı’nı görmeye gidin. Kızgın güneş altında ve su görmeden 400 yıldır tek başına dimdik ayakta duran ağaca neden bu ismin verildiğini, onu uzaktan görür görmez anlayacaksınız. Rivayet odur ki bu ağacı görenler, dayanamaz ve bir daha ziyarete gelirlermiş. Yol boyunca göreceğiniz petrol kuyuları dünyanın ilk petrol kuyularından ve çoğu tükenmiş durumda. Zira Bahreyn, petrolü bulan ilk Arap ülkesi ve bir Petrol Müzesi'ne sahip.

Bahreyn'in incileri

CUMARTESİ- ÖĞLE

Manama ile Muharraq’ın tam ortasındaki Bahreyn Ulusal Müzesi’ni gezin. Bu şirin ada ülkesinin 5 bin yıla dayanan tarihî arkeolojik kalıntılarını görmek iyi bir deneyim olacak. Ayrıca, müzenin bir bölümünde Bahreyn’in düğün, komşuluk, okul hayatı gibi günlük yaşam sahneleri balmumu heykellerle çok başarılı bir şekilde yansıtılıyor.

Bahreyn'in incileri

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