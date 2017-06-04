Bakan açıkladı: 1 günde 1 milyar lira yatırıldı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Elazığ'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Elazığ'a önemli yatırımların yapıldığının altına çizen Ağbal, yatırımların Türkiye genelinde devam edeceğini ifade etti.

1 GÜNDE 1 MİLYAR LİRA

Vergi borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili; Mayıs ayında 2,5 milyar lira yatırıldığını anlatan Ağbal, sadece 31 Mayıs günü 1 milyar lira yatırıldığını söyledi.

"FAİZİ DÜŞÜRDÜK, CEZALARI ALMADIK"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, şunları söyledi: "Mayıs ayı içerisinde yoğun bir kampanya yürüttük. Bütün iletişim kanallarını kullandık, vatandaşlarımıza doğrudan ulaştık. Medyayı, sosyal medyayı kullandık. Ama yine vatandaşımız son güne bıraktı. Son gün ödemelerini yaptı. Mayıs ayında 2.5 milyar lira kaynak topladık. Bunun 1 milyar lirası son günde 31 Mayıs günü yatırıldı. Bütçemiz açısından bir gelir toplamış olduk. Devlet, vatandaşlarımıza büyük bir imkan sundu. Faizi düşürdük, cezaları almadık, 36 aya kadar taksit getirdik.

"DEVLET DAHA NE YAPSIN"

Artık devlet daha ne yapsın? Bütün imkanları sunduktan sonra da vatandaşlarımızın buna karşılık vermesi gerekiyor. Bu karşılığı veren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ödeme gücü olduğu halde ısrarla bu ödemeyi yapmak istemeyenler varsa devlet bunlarla ilgili çalışmayı yapacak, bu kaynakları toplayacağız."