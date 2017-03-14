Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ankara'da katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu.

Hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de iki gemiyle nokta atışlarıyla doğalgaz ve petrol arama çalışmalarının yapılacağını belirten Bakan Albayrak, "Ne kadar ararsanız o kadar bulursunuz" dedi.

Bakan açıkladı: Akdeniz ve Karadeniz'de petrol aranacak VİDEO

NOKTA ATIŞI ARAMALAR

Bakan Albayrak, şunları söyledi; "İki gemi hem Karadeniz, hem Akdeniz'de doğalgaz ve petrol arayacak. Nokta atışı arama, kuyu sondaj çalışmaları başlatacağız.

UZUN YILLARDIR KONUŞULAN BAZI NETİCELER

Ne kadar ararsanız o kadar bulursunuz. Bir de bakmışız ki uzun yıllardır konuşulan bazı neticeleri sunmayı Cenab-ı Allah nasip eder.

Akdeniz'de de artık daha aktif arama yapacağız. Bugün gördüğüm resim ve manzara Türkiye'nin ne kadar önemli ve güçlü adımlarla ilerlediğini gösteriyor.

"KRİTİK BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Türkiye kritik bir dönemden geçiyor. Gelişmeler 80 milyon vatandaşımızı, Avrupa ve dünyanın birçok yerindeki vatandaşımızı yaşananlar etkiliyor. ama artık şaşırmıyoruz. Son yaşadıklarımız Türkiye'nn üzerinde ne kadar farklı oyunlar oynandığını bize gösterdi. Türkiye bu kadar badirelerle karşı karşıya kaldığı bir durumda hala göremeyenler varsa onlarla çok fazla mesai harcamamalıyız. Bugünkü manzara Türkiye'nin hedeflerine ne kadar güçlü bir şekilde yürüdüğünü gösteriyor.

AVRUPA'DA YAŞANANLAR KABUL EDİLEMEZ

Dost bilidiğimiz, uzun yıllardır ilişkimizin olduğu ülkelerle bile bu yaşananlar önemli bir resmi ortaya koyuyor. Bugün Avrupa'da yaşananlar kabul edilebilir bir şey değil. Bütün dünyanın gözü önünde bir utanç tablosu ortaya koyacaksınız. Bunun çok net bir açıkllaması var: İslamofobi bu seçimlerden sonra iktidara geliyor diyemez. İslamofobi bugün iktidardadır. Kimse ksuura bakmasın Türkiye'nin üst düzey bir bakanı o ülkedeki kendi toprağına girmek isteyecek ama siz her türlü demokrasiyi ayaklar altına alacaksınız bunu kendinize göre deli saçması şeylerle açıklamaya çalışacaksınız. Bu durumu aklı selim siyasetçileri varsa onları aklı selim açıklamalara davet ediyoruz.

"BU ŞEKİLDE YOL ALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Bu şekilde yol almamız mümkün değil. Hala sadece kendilerine yonttukları sürece demokrasiyi yol almamız mümkün değil. Siyasi olarakta AB'den bahsetmek soru işaretiyle bizi karşı karşıya bırakıyor. Birileri istesede istemesede Türkiye yoluna devam ediyor."

