Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, NTV katıldığı programda gündemdeki konulara dair açıklamar yaptı.

"TEK KELİMEYLE HAYIR"

Arslan, programda son günlerde sıkça konuşulan; "15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden çift yönlü ücret alınacak" iddialarına; "Tek kelimeyle hayır. Bu işlemi köprünün iki tarafına da yapıyoruz. Net bir şekilde söyleyeyim; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde iki taraflı ücretlendirme olmayacak. Tak sistemini plakaların okunması ve güvenlik için iki taraflı kuruyoruz. 15 Haziran itibariyle açacağız. Çamlıca Gişeleri'nde de 15 Temmuz itibariyle bu sistemin çalışmalarını başlatacağız ve okulların açılmasından önce açacağız."

Bakan açıkladı: Köprülerden çift yönlü ücret almayacağız VİDEO

