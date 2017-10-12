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Bakan açıkladı: Metin Topuz avukatıyla görüşecek

Adalet Bakanı Gül, tutuklu Metin Topuz'un yarın avukatıyla görüşeceğini söyledi.

12.10.2017 - 15:06
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

GÖRÜŞME YARIN

Sürecin hukuk çerçevesi içerisinde ilerlerdiğini belirten Bakan Gül, Metin Topuz'un avukatıyla görüşeceğini ifade etti.

Gül,"Tutuklu Metin Topuz yarın avukatıyla görüşecek" şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı'nın açıklamaları şu şekilde:

"ABD 5 TUTUKLUYLA İLGİLİ GÖRÜŞME TALEBİNDE BULUNDU"

"Tutuklu Metin Topuz yarın avukatı ile görüşecek. ABD Adalet Bakanlığı'ndan herhangi bir talep gelmedi. Her iki ülke arasında yardımlaşma sürecimiz sürmektedir.

Biz de adli boyutuyla ilgili gerekli bilgileri Dışişleri aracılığıyla ABD'ye iletiyoruz. ABD, 5 tutukluyla görüşme talebinde bulundu. 2 kişiyle ilgili görüşme izni verildi. 1'i tahliye edilmişti. Diğer ikisiyle ilgili de teknik işlemler sürüyor. Savcılığın yaptığı açıklamada, ifadeye davet vardır. giden büyükelçi bu konuyu basın üzerinden farklı bir yere çekmiştir."

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