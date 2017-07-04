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Bakan açıkladı: Tüm yangınlar kontrol altında

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, tüm yangınların kontrol altına alındığını söyledi.

04.07.2017 - 10:02
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erdoğlu

Sıcak havaya düşük nemin eklenmesiyle yurdun birçok bölgesinde yangınlar baş gösterdi.

En büyüğü İzmir'in Menderes ilçesinde etkili olan yangınlara ilişkin son açıklama Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Erdoğlu'dan geldi.

KONTROL ALTINDA OLMAYAN YANGIN YOK

Eroğlu, "Şu anda kontrol altında olmayan yangın yok" dedi.

ZİRAAT YANGINLARI

Rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğinin altını çizen Eroğlu, "Rüzgarla birlikte en yakın ormana sıçrıyor. Şu anda orman teşkilatımız söndürme çalışmalarına devam ediyor. Orman yangınları kadar ziraat yangınlarına da müdahale ediyoruz. Ziraat yangınları da bazen orman yangını gibi gösteriliyor" dedi.

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