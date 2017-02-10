Bakan açıkladı: Ukrayna'ya kimlikle gidilebilecek

Türkiye'den Ukrayna'ya gitmek artık daha kolay.. Pasaportla gidilen Ukrayna'ya artık sadece kimlik kartıyla gidilebilecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu konu hakkında mutabakata vardığını belirterek, şunları söyledi:

"YAZ GELMEDEN BUNU BAŞARACAĞIZ"

"Karşılıklı ziyaret ve turist sayısını artırmak istiyoruz. Haklarımız arasında daha fazla temas olsun istiyoruz. O nedenle bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızının pasaporta ihtiyaç duymadan sadece kimlikleriyle ülkelerimizi ziyaret etmesi için hazırlıkları tamamladık. Yaz gelmeden bunu başaracağız"