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Bakan açıkladı: Ukrayna'ya kimlikle gidilebilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Ukrayna'nın sadece kimlik kartıyla seyahat için mutabakata vardığını belirtti.

10.02.2017 - 14:09
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Bakan açıkladı: Ukrayna'ya kimlikle gidilebilecek

Türkiye'den Ukrayna'ya gitmek artık daha kolay.. Pasaportla gidilen Ukrayna'ya artık sadece kimlik kartıyla gidilebilecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu konu hakkında mutabakata vardığını belirterek, şunları söyledi:

"YAZ GELMEDEN BUNU BAŞARACAĞIZ"

"Karşılıklı ziyaret ve turist sayısını artırmak istiyoruz. Haklarımız arasında daha fazla temas olsun istiyoruz. O nedenle bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızının pasaporta ihtiyaç duymadan sadece kimlikleriyle ülkelerimizi ziyaret etmesi için hazırlıkları tamamladık. Yaz gelmeden bunu başaracağız"

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