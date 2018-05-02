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Bakan Ağbal: Akaryakıtta ÖTV düşürülmeyecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ekonomi gündemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 02.05.2018 - 11:31..
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MALİYET

Maliye Bakanı Naci Ağbal NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, akaryakıtta ÖTV'nin indirilebileceği iddialarına, "Şu an bir çalışma yok" yanıtını verdi.

Ağbal, şöyle konuştu: "Merkez Bankamızın atmış olduğu ve atacağı adımlar var, bunları yapmadan ÖTV'de yapılacak indirim geçici olacak ve beklenen etkiyi göstermeyecek. Akaryakıt indiriminde ÖTV'nin aşağı çekilmesi gibi bir durum yok. Enflasyonun süratle tek haneye inmesi önemli. Maliye politikası para politikası ile uyum içinde olacak.

"BİR ÇALIŞMA YOK"

Enflasyonu oluşturan dinamiklere bakınca vergi artışı kaynaklı olmadığı ortada. Enflasyondaki artış daha çok Döviz kuru ve ithalat fiyatları kaynaklı. Emtia ve petrol fiyatında da yukarı yönlü eğilim var. Son 1-1,5 yıldır gerçekleşen enflasyonda döviz kuru önemli bir faktör. İç talep canlı, bu da etkiliyor. ÖTV indirimi talebi iyi niyetli bir talep. Enflasyonu aşağı çekmeye yönelik olabilecek alternatiflerden birisi. Şu an itibariyle akaryakıt ürünlerinde ÖTV'nin aşağı çekilmesi yönünde bir çalışma yok. Akaryakıt ve sigara üzerindeki vergilerde 1,5 yıldır artış yapmıyoruz, maliye politikası olarak enflasyonla mücadeleye gerekli desteği veriyoruz."

Önceki günlerde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, bakanlığın fiyat esnekliği az olan mallarda ÖTV indirimine gitmesi gerektiğini söyleyerek, "Örneğin akaryakıt gibi, MB'nin politikalarını destekleyecek şekilde gerekli adımların atılması gerekiyor." diye konuşmuştu.

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