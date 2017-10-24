Bakan Ağbal: İstihdam sayısı 31 milyona çıkacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sundu.

Ağbal, burada yaptığı konuşmada, küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İŞSİZLİK TEK HANELERE İNECEK"

Bakan Ağbal, 2017'de büyümede yakalanan güçlü performansı, önümüzdeki 3 yıllık dönemde de devam ettireceklerini söyledi.

Önümüzdeki 3 yıl için yüzde 5,5’lik büyüme hedeflediklerini bildiren Ağbal, "Büyüme hedefimizin en önemli sonucu kendisini istihdamda gösterecek. Bu çerçevede önümüzdeki 3 yıllık dönemde 3,2 milyon vatandaşımıza ilave istihdam oluşturmayı hedefliyoruz. Böylece istihdam sayımızı 31,4 milyona çıkarmış olacağız." şeklinde konuştu. Ağbal, "Önümüzdeki dönemde istihdamı artırarak işsizliği tek hanelere indireceğiz. İşsizlik oranını 2018 yılında yüzde 10,5’e 2020’de ise yüzde 9,6’ya indirmeyi hedefliyoruz." dedi.

2017 BEKLENTİLERİ

İstihdamın artmasına rağmen iş gücüne katılım oranının da artması nedeniyle işsizlik oranındaki azalışın sınırlı kaldığı değerlendirmesinde bulunan Ağbal, işsizlik oranının 2017'de ortalama yüzde 10,8 civarında olmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Ağbal, bu yıl enflasyonun genel olarak artış eğiliminde olduğunu ve enflasyonun yıl sonunda baz etkisinin de desteğiyle yüzde 9,5 düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.