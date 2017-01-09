Bakan Ağbal: İşverene asgari ücret desteği sürecek

Ağbal, Milli Piyango ve at yarışlarının Varlık Fonu'na devredileceğini açıkladı. Bakan Ağbal, 2017 yılında da işverene asgari ücret desteği verileceğini belirtti.

DESTEK SÜRECEK

İşverene asgari ücret desteğini bu yıl devam ettirme kararı aldıklarını açıklayan Ağbal, "Bu yıl asgari ücret desteğini devam ettirmemizin maliyeti 7,8 milyar TL. Yaklaşık 9 milyonun üzerinde çalışanı istihdam eden işverenler bundan yararlanacak. 2016 yılında yararlanan kişi sayısından daha fazla kişi bu yıl destekten yararlanacak. Ocak-şubat ve mart aylarında işverenler asgari ücret desteğinden yararlandıkları çalışanların prim tutarlarını Ekim-Kasım ve aralık aylarında ödeyecek. Faizsiz bir şekilde erteliyoruz. Yaklaşık 400 bin vatandaş bu ödemeden yararlanıyor. Zaman zaman yapılan ödemelerde geriye dönük bazı hatalar tespit ediliyor. 9 bin 700 kişiyi ilgilendiren bir düzenleme yaptık. Vatandaşların geriye dönük herhangi bir sahte belge düzenleme hariç olmak üzere geriye dönük takibattan vazgeçiyoruz" dedi.

GEÇMİŞE DÖNÜK EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

Ağbal, emekliye ikramiye farkı ödenmesiyle ilgili de "Geçmişe dönük hangi yılda emekli olunursa olunsun 30 yıldan fazla çalışılmış ise emekli ikramiyesini vereceğiz. 31 bin vatandaşa SGK yargı kararına bağlı ödeme yaptı. Geride kalan önemli sayıda vatandaş var. 2 milyar lira yaklaşık maliyeti var. Bu sadece ikramiye ödemesi olacak" dedi.