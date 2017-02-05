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Bakan Ağbal: Raporlar unutulur Türkiye'nin başarısı sürer

Maliye Bakanı Naci Ağbal, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye dair son dönemlerde yayımladığı raporları değerlendirdi.

05.02.2017 - 16:18
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Maliye Bakanı Naci Ağbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye dair son dönemlerde yayımladığı raporlar ile özelleştirme politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

''RAPOLAR UNUTULUR AMA TÜRKİYE'NİN BAŞARI HİKAYESİ DEVAM EDER''

Maliye Bakanı Ağbal Fitch ve Standard and Poors'un Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerine ilişkin "Kredi derecelendirme şirketlerinin raporları unutulur gider ama Türkiye'nin bu ileriye dönük başarı hikayesi artarak devam eder." ifadelerini kullandı.

Avrupalılar başta olmak üzere birçok yatırımcının Türkiye'de yatırım yapmak istediğinin altını çizen Ağbal, Türkiye'ye yatırım yapma arzusunda herhangi bir azalma yaşanmadığına işaret etti.

''KARARLI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ''

Her iki derecelendirme kuruluşunun açıklamalarının piyasalar üzerinde fazla etkide bulunmadığını belirten Ağbal, şunları kaydetti:

"Çünkü piyasalarda, kanaatimce, 2017'ye ilişkin olarak olumlu tarafta beklentiler daha fazla. 2017, ekonomide de siyasette de belirsizliklerin azaldığı, olumlu beklentilerin güçlendiği, yatırım, üretim ve ihracat kararlarının daha olumluya gideceği bir yıl olacak. Bunu böyle görmek gerekiyor.

Türkiye, reformlardan, demokrasinin güçlendirilmesinden asla vazgeçmeyecek. Gerek iç politikada gerek dış politikada uluslararası iş birliklerinin artırılması ve Türkiye'nin güçlü konumunun pekiştirilmesi noktasında, hükümet olarak, kararlı bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kredi derecelendirme şirketlerinin raporları unutulur gider ama Türkiye'nin bu ileriye dönük başarı hikayesi artarak devam eder."

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