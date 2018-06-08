Milli İstihdam Seferberliği Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Bakan Ağbal, Türkiye'nin en hızlı büyüyecek ülkelerden biri olduğunu söyledi. Türkiye'nin geleceğe ümitle baktığını belirten Ağbal, "Dinamik bir girişimciliğimiz var" şeklinde konuştu.





"GÜÇLÜ BİR SANAYİMİZ VAR"

Son 2 yıldır Türkiye'nin üretim ve yatırımda vatandaşlara büyük teşvikler sunulduğunu belirten Bakan Ağbal, "Türkiye'nin önü açık, geleceği parlak. Türkiye, ileriye dönük en hızlı kalkınacak, en hızlı büyüyecek ülkelerin başında geliyor. Güçlü bir sanayimiz, genç bir nüfusumuz var, dinamik bir girişimciliğimiz var." dedi.

Ağbal, istihdam ve ihracatı arttırmak için olağanüstü teşvikler ve destekler verildiğini söylerken sözlerine şöyle devam etti;

Dünyada ne olursa olsun iş adamlarımız bunlara karşı büyük bir mücadele veriyor. Özellikle son 2 yıldır yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı arttırmak için olağanüstü teşvikler ve destekler veriyoruz. Maliye Bakanı olarak verdiğimiz destekleri ben bile artık sayamıyorum. Yeter mi? Yetmez, daha fazla vermemiz lazım. İnşallah bunları hep birlikte yapacağız.