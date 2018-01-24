Bakan Ağbal: Yasa dışı bahis oynayanları takip ediyoruz

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda, editör ve muhabirlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Bakan Ağbal, vatandaşların yasa dışı ortamlarda oyun oynamamalarının ülke güvenliği açısından önemli olduğunu dile getirdi.

"HESABI YAKALADIĞIMIZDA, PARANIN ÇEKİLMESİNİ ENGELLİYORUZ"

Sanal bahis konusunda hacmin artmasıyla birlikte Maliye Bakanlığı olarak yetki aldıklarını anımsatan Ağbal, "Sanal bahis kapsamında bankada bir hesabı yakalamışsak anında oradaki paranın çekilmesini engelliyoruz. Bunu artık günlük takip ediyoruz. 7 gün boyunca o parayı blokluyoruz." dedi.

"PARALARA EL KOYUYORUZ"

Geçen sene eylül ayında yasal düzenleme yapıldığına işaret eden Ağbal, artık adli makamların, MASAK'ın ihbarı üzerine buradaki banka hesaplarına el koyduğunu bildirdi.

Ağbal, gerek oyun oynayanların gerekse oynanan bu oyunlarla ilgili bankalarda biriken paraları çekenlerin ciddi yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceklerine dikkati çekerek, "Bu suç örgütleri bankalarda paraları 'ayakçı' diye tabir edilen değişik kişilere çektiriyorlar. Emniyet ve savcılık makamlarıyla Maliye olarak bizler, bunları anlık takip ediyoruz. Hem bu paralara el koyuyoruz hem de bu işleme karışan kişiler hakkında idari ve adli takibat başlatıyoruz." diye konuştu.