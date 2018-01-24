taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.928
USD
3,7495
EURO
4,6296
ALTIN
162,93
PETR
69,9000

Bakan Ağbal: Yasa dışı bahis oynayanları takip ediyoruz

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yasa dışı sitelerde bahis oynayanların hesaplarındaki paralara el konulduğunu söyledi.

AA | 24.01.2018 - 16:38..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda, editör ve muhabirlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Bakan Ağbal, vatandaşların yasa dışı ortamlarda oyun oynamamalarının ülke güvenliği açısından önemli olduğunu dile getirdi.

"HESABI YAKALADIĞIMIZDA, PARANIN ÇEKİLMESİNİ ENGELLİYORUZ"

Sanal bahis konusunda hacmin artmasıyla birlikte Maliye Bakanlığı olarak yetki aldıklarını anımsatan Ağbal, "Sanal bahis kapsamında bankada bir hesabı yakalamışsak anında oradaki paranın çekilmesini engelliyoruz. Bunu artık günlük takip ediyoruz. 7 gün boyunca o parayı blokluyoruz." dedi.

Bakan Ağbal: Yasa dışı bahis oynayanları takip ediyoruz

"PARALARA EL KOYUYORUZ"

Geçen sene eylül ayında yasal düzenleme yapıldığına işaret eden Ağbal, artık adli makamların, MASAK'ın ihbarı üzerine buradaki banka hesaplarına el koyduğunu bildirdi.

Ağbal, gerek oyun oynayanların gerekse oynanan bu oyunlarla ilgili bankalarda biriken paraları çekenlerin ciddi yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceklerine dikkati çekerek, "Bu suç örgütleri bankalarda paraları 'ayakçı' diye tabir edilen değişik kişilere çektiriyorlar. Emniyet ve savcılık makamlarıyla Maliye olarak bizler, bunları anlık takip ediyoruz. Hem bu paralara el koyuyoruz hem de bu işleme karışan kişiler hakkında idari ve adli takibat başlatıyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya tankların kullanımını engellemek istiyor

Almanya tankların kullanımını engellemek istiyor

411
Kalın'dan Şirin Payzın'a: Biz nüfus değişimi yapmayız

Kalın'dan Şirin Payzın'a: Biz nüfus değişimi yapmayız

283
Zeytin Dalı Harekatı karşıtlarından mektup

Zeytin Dalı Harekatı karşıtlarından mektup

861
Nauert: Rusya, Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyor

Nauert: Rusya, Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyor

223
Cumhuriyet'in Kanal İstanbul haberi

Cumhuriyet'in Kanal İstanbul haberi

104
Sızma girişiminde bulunan 8 terörist öldürüldü

Sızma girişiminde bulunan 8 terörist öldürüldü

75
Esad Afrin'de terör örgütü YPG'ye destek sağlıyor

Esad Afrin'de terör örgütü YPG'ye destek sağlıyor

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM