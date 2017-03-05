Bakan Ağbal'dan 2B arazisi açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2B arazi olup da satın alma başvurusunda bulunan ancak ödemesini yapamayanlara kolaylık sağlandığını belirterek sürenin uzatıldığını duyurdu.

"ÖDEMELER İÇİN 6 AY DAHA İMKAN SAĞLIYORUZ"

Maliye Bakanı Naci Ağbal yeni kararla ilgili, "2B arazisi olup da satın alma başvurusunu yapan ancak ödemesini yapamayan veya taksitini ödeyemeyen vatandaşlarımıza 6 ay daha imkan sağlıyoruz. Yani Eylül'e kadar ödemeleri ertelemiş oluyoruz. Yine 2B arazisi olup da bu araziyi almak için başvurmamış vatandaşlarımız için de aynı uzatmayı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.