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Bakan Ağbal'dan 2B arazisi açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2B arazi düzenlemeleri kapsamında alınan yeni kararı açıkladı.

05.03.2017 - 16:36
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2B arazi olup da satın alma başvurusunda bulunan ancak ödemesini yapamayanlara kolaylık sağlandığını belirterek sürenin uzatıldığını duyurdu.

"ÖDEMELER İÇİN 6 AY DAHA İMKAN SAĞLIYORUZ"

Maliye Bakanı Naci Ağbal yeni kararla ilgili, "2B arazisi olup da satın alma başvurusunu yapan ancak ödemesini yapamayan veya taksitini ödeyemeyen vatandaşlarımıza 6 ay daha imkan sağlıyoruz. Yani Eylül'e kadar ödemeleri ertelemiş oluyoruz. Yine 2B arazisi olup da bu araziyi almak için başvurmamış vatandaşlarımız için de aynı uzatmayı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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