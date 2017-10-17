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Bakan Ağbal'dan tütün açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Adıyamanlı tütün üreticilerinin gündeme getirdiği sorunların çözümüne dair açıklamalarda bulundu.

17.10.2017 - 21:05
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Bakan Ağbal'dan tütün açıklaması

Adıyamanlı çiftçiler Meclis'e sunulan torba yasa tasarısında kıyılmış tütünün yasaklanmasını protesto etmişti. Tütünün önündeki yasakların kaldırılmasını isteyerek sorunlarının çözülmesini talep etmişlerdi.

"KOOPERATİF KURMALARI SAĞLANACAK"

Bu konuyla iligi olarak Maliye Bakanı Ağbal, bir açıklama yaparak, torba tasarıyla kaldırdıkları sigara üretimindeki açık artırma usulünün kalacağını, üreticiler bakımından hürriyeti bağlayıcı cezalarla ilgili düzenlemeleri tasarıdan çıkaracaklarını, özel aroması olan, geleneksel yöntemle üretim yapan tütün üreticilerinin kooperatif kurmalarını sağlayacaklarını bildirdi.

Adıyamanlı tütün üreticilerinin sorunlarını ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında dile getirmişti.

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