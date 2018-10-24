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Bakan Akar: Akdeniz'de provokasyona izin vermeyeceğiz

Yunanistan Akdeniz'de Türk gemilerini taciz ederek hayalindeki haritaya ulaşabileceğini zannediyor.

Haber Merkezi | 24.10.2018 - 11:36..
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Bakan Akar: Akdeniz'de provokasyona izin vermeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk oldu.

ANINDA TEDBİR ALDIK

Bakan Akar geçtiğimiz günlerde Yunan savaş gemisi tarafından taciz edilen sismik araştırma gemisi Barbaros ile ilgili olarak, "Barbaros Hayrettin Paşa gemimiz taciz edildi. Buna karşı anında gerekli tedbirleri aldık. Bölgede şu anda savaş gemilerimiz var. Gemimiz faaliyetlerini şu anda sürdürmektedir." dedi.

Bakan Akar: Akdeniz'de provokasyona izin vermeyeceğiz(Hulusi Akar'ın gösterdiği fotoğrafta Barbaros'u Türk savaş gemileri kouyor)

Bakan Akar, Yunan savaş gemisinin, sismik araştırma gemisini taciz ettiği görüntüleri de canlı yayında gösterdi.

Bakan Akar: Akdeniz'de provokasyona izin vermeyeceğiz(Barbaros, Yunan savaş gemisi tarafından böyle taciz edildi)

Bakan Akar: Akdeniz'de provokasyona izin vermeyeceğiz

Bakan Akar: Akdeniz'de provokasyona izin vermeyeceğiz ViDEO

YUNAN'IN AKDENİZ HAYALİ

Bakan Akar Yunan ve Rum hayalini de şöyle açıkladı: "Sevilla Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma var. Komşularımız bu akademik çalışmayı siyasi bir metne dönüştürmek istiyor. Sadece Meis Adası'ndan dolayı kırmızı bölümlerin Türkiye'nin kullanımına verileceğini, diğer alanın ise kendilerine ait olduğunu söylüyorlar.

Bu akla izana sığmayan iddia kesinlikle kabul edilemez. Kendilerine bunu tekrar tekrar ilettik.

Akdeniz'de bir projenin Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC olmadan yaşamasının mümkün olmadığını söylüyoruz."

Bakan Akar: Akdeniz'de provokasyona izin vermeyeceğiz

(Yunan'ın kendisine ait olduğunu iddia ettiği alan 104 bin metrekare, buna karşın Türkiye'ye verilen alan 41 bin metrekare)

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