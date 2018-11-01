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Bakan Akar, tek tip askerlikle ilgili zamanı açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askerlikle ilgili yeni bir çalışmanın yapıldığını ve 2-3 ay içerisinde neticeleneceğini belirtti.

Haber Merkezi | 01.11.2018 - 18:02..
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15 bin lira verip 21 gün bedelli askerlik yapılmasının ardından gündeme gelen tek tip askerlikle ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açıklama yaptı.

"2-3 AY İÇERİSİNDE ZEMİNE KAVUŞTURACAĞIZ"

Akar, şunları söyledi: "Bedelli askerlik dövizli askerlik klasik askerlik ne olacak bunun sonu diyorsunuz, 2-3 aydan beri çalışma yürütülüyor henüz sonuçlanmadı tartışmalı pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2-3 ay içinde bedelilidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor."

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