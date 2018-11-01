Bakan Akar, tek tip askerlikle ilgili zamanı açıkladı

15 bin lira verip 21 gün bedelli askerlik yapılmasının ardından gündeme gelen tek tip askerlikle ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açıklama yaptı.

"2-3 AY İÇERİSİNDE ZEMİNE KAVUŞTURACAĞIZ"

Akar, şunları söyledi: "Bedelli askerlik dövizli askerlik klasik askerlik ne olacak bunun sonu diyorsunuz, 2-3 aydan beri çalışma yürütülüyor henüz sonuçlanmadı tartışmalı pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2-3 ay içinde bedelilidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor."