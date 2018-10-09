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Türkiye, Münbiç konusunda ABD'yi uyardı

ABD'ye uyardıklarını söyleyen Bakan Akar, "Biz de kendi tedbirlerimizi aldık" dedi.

Haber Merkezi | 09.10.2018 - 13:13..
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Türkiye, Münbiç konusunda ABD'yi uyardı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münbiç'te ABD ile ortak olarak düzenlenecek devriye eğitimlerinin bugün itibarıyla başladığını açıkladı.

Akar, "Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Münbiç'teki devriye faaliyetlerine ilişkin ortak eğitimleri bugün itibarıyla başlamıştır. ABD ile ortak eğitimlerin tamamlanmasını müteakip, Münbiç'te müşterek birleşik devriye faaliyetleri başlayacaktır." diye konuştu.

"KENDİ TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"

Terör örgütünün Münbiç'te kazdığı hendek ve çukurlara değinen Akar, "Uyarılarımızı ABD makamlarına yaptık, ayrıca biz de kendi tedbirlerimizi aldık. Terör örgütü, yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir" diye konuştu.

Türkiye, Münbiç konusunda ABD'yi uyardı

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