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Bakan Akdağ Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

Referandum sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Akdağ, Kılıçdaroğlu'nun yalan üzerine bir kampanya kurduğunu söyledi.

30.03.2017 - 13:44
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Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 16 Nisan'daki halk oylaması çalışmaları kapsamında gittiği Erzurum'da AK Parti Erzurum İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

KILIÇDAROĞLU YALAN ÜZERİNE BİR KAMPANYA KURDU

Seçim yaklaştıkça kararsız seçmenlerin büyük çoğunluğunun da karar vermeye başladığını ifade eden Akdağ, "Elimizden geldiği kadar doğruları, birilerinin çarpıtmaya çalıştığı gerçekleri halkımıza anlatmaya devam edeceğiz. Bunu gür sesle yapacağız. Her türlü imkanı kullanarak yapacağız. CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının bu referandum için bir kampanya stratejileri var, sürekli olarak çarpıtma, sürekli olarak yalan üzerine bir kampanya bina etmiş durumdalar. Kendilerine yurtdışından getirdikleri reklamcı danışmanlarının tavsiyesiyle bunları yaptıklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Bakan Akdağ Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

Akdağ, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yüksek bir demokratik ferasete ve basirete sahip olduğunu vurguladı.

VATANDAŞLAR EVET DİYECEK

Meselenin aslı anlatıldığı zaman vatandaşların bu kadar doğru, yeni bir sistemin Türkiye'de hakim olması için "evet" diyeceğini ifade eden Akdağ, şunları kaydetti: "Yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin temeli milletin hakimiyetinin, egemenliğinin üstüne başka bir egemenliğinin gelmesine mani olmaktır. Ana yaklaşım noktamız budur. Bu anayasada, bunun için yargının bir anlamda tayinleri yapan, düzenlemeyi yapan Hakimler Savcılar Kurulunun üyelerinin artık seçilmemişler arasından değil, doğrudan doğruya seçilmişler tarafından belirlenmesini getiriyoruz. Yeni sistemde bu kurulun üyelerinin bir kısmını seçilmiş cumhurbaşkanı getiriyor, başka bir bölümünü de seçilmiş Meclis getiriyor. Dikkat edin burada hakim olan kimdir, millettir. Oysa mevcut sistemde, üyelerin bir kısmını cumhurbaşkanı seçerken önemli bir kısmı da Danıştay, Yargıtay tarafından doğrudan yargıçlar arasından belirleniyor. Milletin buradaki hakimiyeti yarım bir hakimiyettir. Şimdi hakimiyeti tamamlıyoruz."

Bakan Akdağ Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

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