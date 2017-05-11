Bakan Akdağ'dan İbrahim Erkal açıklaması

Akdağ yaptığı açıklamada; "Beyin ölümü, vücudun organları henüz canlılığını korurken, kişinin beyninin tamamen fonksiyonunu yitirmesi oluyor. Bunun geriye dönüşü yok." dedi.







Recep Akdağ, İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye HİMSS 17 Türkiye Emram eğitim Konferansı ve Sağlık Bilişim Fuarının açılışını gerçekleştirdikten sonra kurulan stantları gezdi. Bakan Akdağ gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TAKDİRİ İLAHİ, YAPACAK BİR ŞEY YOK"

İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili konuşan Akdağ, "Değerli hemşehrimiz, değerli kardeşimizin beyin ölümünün gerçekleştiğini doktorları kamuoyuna duyurdular. Takdiri ilahi yapacak fazla bir şey yok. Cenab-ı hak ailesine de sabırlar versin" dedi. Akdağ, beyin ölümü ile gerçek ölüm arasındaki farka da değinerek, "Beyin ölümüyle gerçek ölüm arasındaki farkı vatandaşlarımız bilmeyebilirler. Beyin ölümü, vücudun organları henüz canlılığını korurken, kişinin beyninin tamamen fonksiyonunu yitirmesi oluyor. Bunun geriye dönüşü yok. Bunu tespit etmiş durumdalar. Cenab-ı Allah kolaylık versin kendisine ve ailesine." dedi.