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Bakan Akdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Milletten korkuyor

16 Nisan'da kararı milletin vereceğini söyleyen Bakan Recep Akdağ, Kılıçdaroğlu'nun milletten korkutuğunu söyledi.

27.03.2017 - 10:34
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Sağlık Bakanı Recep Akdağ, NTV canlı yayınına konuk oldu. 16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Akdağ, mevcut sistemin freninin olmadığını belirtti.

KILIÇDAROĞLU MİLLETTEN KORKUYOR

CHP Geneş Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösteren Bakan Recep Akdağ "Kararı millet verecek, Kılıçdaroğlu milletten korkuyor. Mevcut sistemin freni yok, hükümetler kuruldu, yıkıldı." şeklinde konuştu.

Bakan Akdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Milletten korkuyor

ERKEN SEÇİM OLMAYACAK

Seçimden evet çıkması durumunda erken seçim olacağı iddialarına da değinen Sağlık Bakanı, erken seçimin gündemde olmadığını belirtti.

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