Bakan Akdağ'dan Suriyeli doktorlara ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Elazığ'da Vali Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Akdağ, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, nevruzun bahar, bereket, dostluk ve sıcaklığın günü olduğunu söyledi.

SURİYELİ DOKTORLAR

Suriyeli doktorların Suriyeli misafirlere hizmet vermesi konusunda yapılan çalışmayla ilgili soruyu yanıtlayan Akdağ, Suriyeli doktorlardan diploma getirenlere eğitimler verdiklerini, sınavlar yaptıklarını anlattı.

BU YIL GÖREVE BAŞLAYACAKLAR

Türkiye'de Suriyeli doktor ya da sağlık çalışanlarının Suriyeli misafirlere hizmet edeceği şekilde düzenleme yaptıklarını aktaran Akdağ, düzenlemenin özellikle Suriyeli misafirlere hizmet edecek şekilde olduğuna, bu yıl içerisinde bunların gerçekleşeceğine dikkati çekti.

"HAVALARINI ALIRLAR"

Bir gazetecinin Kürtçe yayın yapan bir televizyon kanalının Doğu Anadolu Bölgesi'ni Kürt bölgesi olarak gösterdiği ve buralara Kürtçe isimler vererek hava durumunun sunulduğunu belirtmesi üzerine Akdağ, şunları kaydetti: "Havalarını alırlar. Bu millet, bundan bin sene önce bu topraklarda bir üniter devlet kurdu. Referandumla ilgili de bazen yalan yanlış biçimde federasyondan falan bahsedenler var. Elbette ki mevcut referandum, mevcut anayasa üniter devlete sıkı sıkıya bağlı bir yapıyı muhafaza ediyor. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Almanya gibi ABD gibi bazı ülkeler kendi tarihsel süreçleri içerisinde küçük devletçikleri bir araya getirerek federal devletler kurup böyle bir devlet yapısına sahip olmuşlar. Biz onların son 200-300 yılda yaptıklarını bin sene önce hem de hiç bir federasyona ihtiyaç kalmadan, beylikleri bir araya toplayarak Osmanlı Devleti altında toplamışız. Osmanlı Devleti'nin yıkılmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk, 1923'te. Bu büyük millet bir Kurtuluş Savaşı verdi ve peşinden de Cumhuriyet'i kurduk. Bu Cumhuriyet bir üniter yapı kurdu. Türkiye'nin bu üniter yapısı sapasağlamdır. Hem böyle bahsedildiği gibi bir meseleye Türkiye'nin ihtiyacı yoktur hem de bu milletin bunlara müsaade etmesi mümkün değildir. Dolayısıyla birileri heveslenebilirler ama her zaman olduğu gibi bundan sonra da hevesleri kursağında kalacaktır."