taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.43155
Euro
6.18655
Altın
1232.646
Borsa
94123.02
Gram Altın
215.207

Bakan Albayrak: Adımlarımızı güçlendirerek sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, otomotiv, mobilya ve beyaz eşya sektörlerin dernek temsilcileri ile bir araya geldi.

Haber Merkezi | 02.11.2018 - 19:39..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bakan Albayrak: Adımlarımızı güçlendirerek sürdüreceğiz

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Konut-Der, Otomotiv Sanayicileri Derneği, Mobilya Sanayicileri Derneği ve Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği yönetimleri ile bir araya geldik. Enflasyonla Topyekun Mücadele programı için ilan edilen desteklerin, KDV ve ÖTV indirimlerinin sektörlere etkilerini değerlendirdik.

Tüm indirimlerin fiyatlara yansıtılmasının bizzat takipçisi olacağımı söylemiştim. Bugün gördüğümüz tablo ve vatandaşlarımızın teveccühü bizleri memnun etti. İnşallah, adımlarımızı güçlendirerek sürdürecek ve ekonomide dengelenme süreciyle arzu ettiğimiz hedefleri yakalayacağız."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Apple'dan Türkiye açıklaması

Apple'dan Türkiye açıklaması

225
Tuğba Ekinci Ahmet Kural'a sahip çıktı

Tuğba Ekinci Ahmet Kural'a sahip çıktı

103
Kemal Kılıçdaroğlu'na neden istifa etmiyorsunuz sorusu

Kemal Kılıçdaroğlu'na neden istifa etmiyorsunuz sorusu

297
Tek tip askerlik modeli geliyor

Tek tip askerlik modeli geliyor

121
Apple Türkiye'deki beklentilerini düşürüyor

Apple Türkiye'deki beklentilerini düşürüyor

328
ABD İran'a ambargoda TÜPRAŞ'ı muaf tutacak

ABD İran'a ambargoda TÜPRAŞ'ı muaf tutacak

68
Naz Çekem: Ahmet Kural gülerek parmağımı kırdı

Naz Çekem: Ahmet Kural gülerek parmağımı kırdı

159
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM