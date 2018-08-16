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Bakan Albayrak Alman mevkidaşıyla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Almanya Finans Bakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 16.08.2018 - 15:45..
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Görüşmede, ABD’den gelen yaptırım kararları ve Türkiye ekonomisine karşı atılan adımlar değerlendirildi. Sayın Scholz, güçlü Türkiye ekonomisinin hem Almanya hem de Avrupa Birliği için büyük önem taşıdığını belirtti.

"TOPLUMDAKİ GÜVENİ ARTTIRDI"

Bakan Berat Albayrak, Türkiye’ye karşı ABD tarafından başlatılan haksız tutum ve uygulamalar sonrası Almanya’dan gelen destek açıklamalarından duyulan memnuniyeti dile getirdi ve teşekkür etti. Albayrak, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB makamları tarafından yapılan açıklamaların, Türkiye ile Almanya ve AB arasındaki ilişkilerin geleceği açısından toplumdaki güveni artırdığına dikkat çekti.

Albayrak, bu süreçte Türkiye’ye verilen desteğin, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde yeniden karşılıklı yapıcı bir yaklaşım ile pozitif sonuçlar alınabilecek bir dönem için de umut verdiğini dile getirdi.

21 EYLÜL'DE BERLİN'DE BİR ARAYA GELECEKLER

İki bakan, ekonomik işbirliğini güçlendirecek adımların atılması ve bu konuda karşılıklı çalışmalara başlanması için görüş birliğine vardı. Bakanlar, bakanlıkları arasında heyetlerin en kısa sürede karşılıklı olarak çalışmalara başlamasının ardından, 21 Eylül’de Berlin’de bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.

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