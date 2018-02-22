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Bakan Albayrak bor tesislerini müjdeledi

Bor çalışmaları için ekip kurulduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, önemli tesislerin açıklanacağını dile getirdi.

AA | 22.02.2018 - 22:39..
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1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu'nda konuşan Bakan Albayrak, "Güneş ve rüzgarda da 1000'er megavatlık yeni ihaleler için çalışmalara başladık." dedi.

Bakan Albayrak bor tesislerini müjdeledi


"BİR EKİP KURDUK"

Albayrak, "Borda, dünyada yetkin kurumlarda çalışan uzmanlarla bir ekip kurduk, bazı önemli tesisleri açıklayacağız" dedi.

Son 1 yılda yoğun bir mesai ortaya koyarak 2.2 milyon tonla rekortmen bir firmanın olduğunu söyleyen Albayrak, "Bu yıl çok önemli hamleler yapacağız. Bu konuda dünyada yetkin en önemli konumlarda çalışmış çok güzel bir ekip kurduk. Bu ekiple bu yıl çok stratejik bir şekilde, önemli bir iki tesisle ilgili temel atma sürecini geliştireceğiz. Borun kilosu 500 dolar, 10 bin dolar, 30 bin dolarlık stratejik ürüne dönüşmesinde değil, bu proje kapsamında da ülkemizin yerli ve milli işbirliği ile bu yıl önemli ve ses getirecek adımlar atacağız." şeklinde konuştu.

Bakan Albayrak bor tesislerini müjdeledi VİDEO

Bakan Albayrak bor tesislerini müjdeledi

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