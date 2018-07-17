Bakan Albayrak: Vergide borç ötelemesi yapmayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, yeni bir yapılandırma ya da bu kapsamda borç ötelemesi gibi bir değerlendirme orta vadeli projeksiyonlarımızda yer almamaktadır" dedi.

POLİTİKALARIN ÖNCELİĞİ ENFLASYONLA MÜCADELE

Açıklamada yeni dönem ekonomi politikaları kapsamında maliye politikalarının, enflasyonla mücadeleye katkı vererek dengeli büyümeyi destekleyecek şekilde tasarlanacağı hatırlatıldı.

Halihazırda 7143 sayılı Kanun kapsamındaki yeniden yapılandırma başvuruları 31 Temmuz'a kadar devam edecek.

"MÜKELLEFLER İÇİN SON FIRSAT"

Albayrak açıklamasında yapılandırmanın mükellefler için "son fırsat" olduğuna da dikkat çekti.